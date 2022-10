Foot - PSG

PSG : Blanc, Aurier... Ces révélations sur l'affaire Périscope

Publié le 5 octobre 2022 à 19h00

Thibault Morlain

Laurent Blanc, une « fiotte ». Salvatore Sirigu, il est « guez ». Telle était notamment la teneur des propos de Serge Aurier sur Périscope en 2016. Une affaire qui avait suscité une énorme polémique au PSG et cela avait bien évidemment une sanction à Aurier. Et 6 ans plus tard, voilà que ce dossier refait à nouveau parler.

Joueur du PSG de 2014 à 2017, Serge Aurier s'est retrouvé au centre de différentes polémiques. Et bien évidemment, il y a eu l'épisode Périscope durant lequel l'Ivoirien avait tenu des propos déplacés à l'encontre de Laurent Blanc, Salvatore Sirigu ou encore Zlatan Ibrahimovic. De quoi forcément créer un certain séisme en interne et dans le vestiaire du PSG.

« Ca ne parle que de ça dans le vestiaire »

Au lendemain de ce périscope, tout le vestiaire du PSG ne parle que de ça. Cela vaut même à Salvatore Sirigu certaines moqueries qu'il a eu du mal à digérer. « Et ça ne parle que de ça dans le vestiaire. À la base, l’ambiance est plutôt à la rigolade. Thiago Motta chambre un peu Sirigu … », se remémore Benjamin Stambouli pour L'Equipe Explorer .



De son côté, Nicolas Douchez avoue lui : « Quand il est revenu dans le groupe, tout le monde était content de le revoir. Mais il y avait un environnement extérieur très négatif et sportivement, ça a foutu le bordel à un moment où ça allait très bien ».

« Al-Khelaïfi a eu l'approche d'un père dont le fils a fait une bêtise »