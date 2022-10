Foot - PSG

PSG : En Ligue des champions, Galtier peut s’offrir un sacré cadeau

Publié le 5 octobre 2022 à 12h20

Arnaud De Kanel

Avec le déplacement à Benfica, le PSG pourrait déjà entrevoir une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions si le club francilien venait à l'emporter. Cela faciliterait la tâche à Christophe Galtier qui doit gérer un sacré casse tête de turn-over car le calendrier du PSG est démentiel.

Avec le Mondial qui intervient en plein milieu de la saison, les équipes engagées en coupe d'Europe se retrouvent confrontées à un calendrier inédit. L'enchainement des matchs sera intense comme pour le PSG. Néanmoins, les hommes de Christophe Galtier pourront souffler en cas de victoire face au Benfica. En effet, leur place pour les huitièmes de finale de la Champions League serait quasi assurée et la rotation simplifiée.

🗓 Le calendrier du #PSG au mois d'Octobre ! 🔴🔵⏰ Le CLASSICO aura lieu le 16 octobre ! 👀 pic.twitter.com/00Esl59SiJ — BePSG🌟#Actu (@BePSG_) September 29, 2022

Le calendrier infernal du PSG

A l'instar de l'OM, le PSG n'aura pas de répit avant la Coupe du monde. Pas moins de 10 rencontres en l'espace de 6 semaines dont la double confrontation face au Benfica, le retour face à la Juventus et la réception de l'OM lors du Classico . Des matchs tous les 3 jours qui entrainent une certaine rotation de l'effectif. Or, ils sont tous importants les uns que les autres car Marseille suit la trace des Parisiens en Ligue 1 et une élimination dès les phases de groupes de la Ligue des Champions serait une catastrophe pour le club de la capitale. La rencontre face au Benfica ce mercredi pourrait arranger les choses.

Benfica peut rendre un sacré service à Galtier

Afin de gérer au mieux cette cadence, le PSG peut se faciliter la tâche dès mercredi en cas de victoire sur Benfica. En effet, les hommes de Galtier prendraient seuls la tête du groupe H. Il restera ensuite trois matchs dans la compétition mais un succès à Lisbonne serait un grand pas en avant. Christophe Galtier pourrait par la suite faire reposer ses cadres et se concentrer sur la Ligue 1.