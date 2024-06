PSG - Barcola : Riolo dénonce une folie, il hallucine

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Convoqué pour la première fois de sa carrière en équipe de France, Bradley Barcola a même honoré sa première sélection contre le Luxembourg dimanche (3-0). Une entrée en jeu convaincante puisqu'il a délivré une passe décisive pour Kylian Mbappé, au point que certains l'imagine déjà titulaire dans le couloir gauche des Bleus pour l'Euro. Une idée qui fait halluciner Daniel Riolo.

Dimanche contre le Luxembourg, Bradley Barcola a fêté sa première sélection en équipe de France. Entré en cours de jeu, il a même délivré une passe décisive pour Kylian Mbappé, son ex-compère du PSG. Par conséquent, certains observateurs ont affiché le souhait de voir Didier Deschamps aligner le même trio offensif que celui du PSG. Et cela ne plait pas du tout à Daniel Riolo.

«Je ne vais plus répondre à cette folie»

« Je ne sais pas ce qui s'est passé cette année avec Luis Enrique et Barcola, mais on est en vrille complet. Je ne sais pas comment on peut se faire manger le cerveau à ce point-là. Donc en une saison, Barcola est devenu meilleur et doit jouer à la place de Mbappé en haut à gauche ? Ok, bah je ne sais plus quoi dire. Je ne vais plus répondre à cette folie », lance le journalise de RMC au micro de l' After Foot , avant d'en rajouter une couche.

«Comment imaginer que le PSG est la solution pour les Bleus ?»