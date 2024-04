PSG - Barcola : Le pari fou de Riolo

Thibault Morlain

Qualifié pour le dernier carré de la Ligue des Champions, où il affrontera le Borussia Dortmund, le PSG peut rêver d'une victoire finale. Cette année sera-t-elle enfin la bonne pour être sacré en Europe ? Si tel était le cas, cela pourrait donner lieu à un moment exceptionnel avec Daniel Riolo, qui s'est laissé à un pari complètement fou en rapport avec Bradley Barcola.

Ayant Bradley Barcola dans le collimateur, Daniel Riolo s'est souvent lâché en direct contre l'attaquant du PSG. Récemment, il s'en était même pris au Parisien... pour sa coupe de cheveux : « On me fera pas croire qu’un joueur peut être performant à très haut niveau avec les trucs qui lui tombent sur la tronche. Qu’on ne me dise pas que ça ne gêne pas ».

Mbappé : Le PSG a enfin trouvé son sauveur ? https://t.co/q0PEwsWahj pic.twitter.com/qx2fQnzhxV — le10sport (@le10sport) April 23, 2024

« Si on gagne la Ligue des champions... »

Depuis cette intervention de Daniel Riolo, un montage circule sur les réseaux sociaux où on peut le voir avec la coupe de cheveux de Bradley Barcola. Et si cela devenait prochainement réalité ? En cas de victoire du PSG en Ligue des Champions, ça le sera. En effet, sur RMC , Riolo a annoncé : « Si on gagne la Ligue des champions, je me fais cette coupe si tu veux »

« C'est génial »