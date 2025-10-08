PSG - Barcola : Le clash en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Une nouvelle fois déçu de la performance de Bradley Barcola avec le PSG lundi soir sur la pelouse du LOSC, Daniel Riolo n'a pas manqué de critiquer l'attaquant tricolore en direct sur RMC. L'éditorialiste, qui a souvent eu des reproches à faire à Barcola, regrette son manque de confiance dans la finition face au but.

Profitant des nombreuses absences du moment sur le front de l'attaque du PSG (Dembélé, Doué, Kvaratskhelia), Bradley Barcola enchaine les titularisations, lui qui avait peu à peu perdu sa place de titulaire indiscutable la saison passée. Mais à l'image de sa performance contre le LOSC dimanche (1-1), Barcola fait preuve d'un certain déchet dans la finition avec le PSG, ce qui préoccupe les observateurs.

« Il a des lacunes globales » En direct au micro de l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a clashé le numéro 29 du PSG : « Bradley Barcola a un petit problème de confiance devant le but, mais il a surtout des lacunes globales qu'il n'arrive pas à corriger. Il y a un truc intrinsèque, c'est qu'il a un problème technique, qui n'est peut-être pas complètement rédhibitoire dans certains football et dans certaines équipes », constate Riolo au sujet de Barcola.