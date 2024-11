PSG : Barcola déballe tout sur ses galères !

Pierrick Levallet

Étincelant en Ligue 1 depuis le début de saison, Bradley Barcola a pris une très grande envergure au PSG après le départ de Kylian Mbappé. L’ailier de 22 ans a désormais un rôle très important dans le onze de Luis Enrique. Avec 8 buts au compteur (en 13 matchs toutes compétitions confondues), l’international français se sait très attendu par ses adversaires. Il s’est d’ailleurs livré sur certaines de ses galères depuis le début de saison.

«Je dois apporter de la variété»

« Est-ce que les défenseurs font plus attention à moi ? Je commence à bien le voir, oui. C’était déjà le cas en fin de saison et encore plus depuis la reprise. Les équipes viennent à deux voire trois défenseurs sur mon côté, c’est beaucoup plus compliqué. Je dois apporter de la variété : percuter, faire des une-deux, utiliser les appels des autres, faire des passes longues. C’est encore plus important aujourd’hui » a d’abord expliqué Bradley Barcola dans un entretien accordé au Parisien.

«J’ai moins de ballons à négocier»

« Un match pour illustrer mes difficultés ? En Ligue des champions, c’est plus compliqué. En général, les défenseurs sont plus expérimentés, il y a souvent un milieu qui vient aider pour défendre et ça rend la tâche plus difficile. Je trouve que j’ai moins de ballons à négocier, aussi. Mais, en Ligue 1... Peut-être à Reims, où, même quand j’essayais de pousser la balle, le défenseur central venait couvrir. Ce n’était pas simple » a ensuite ajouté l’attaquant du PSG. Les Rouge-et-Bleu attendent encore que Bradley Barcola ouvre son compteur en Ligue des champions cette saison. Peut-être que ce sera le cas ce mercredi contre l’Atlético de Madrid. À suivre...