PSG/Barcelone - Malaise : Pochettino agacé par les rumeurs sur une nouvelle remontada ? Il répond !

Publié le 14 mars 2021 à 23h45 par A.C.

Mauricio Pochettino, coach du Paris Saint-Germain, est revenu sur la victoire face au FC Barcelone en huitième de finale.

Même une large victoire face à un FC Barcelone bien terne, n’aura pas suffi à rassurer le Paris Saint-Germain. Le huitième de finale retour approchant, les fantômes de la remontada ont fait surface. Et le PSG n’y est pas passé i loin que ça. Les hommes de Mauricio Pochettino ont en effet eu énormément de mal à maitriser Lionel Messi et les siens au Parc des Princes, s’en tirant avec un match nul heureux (1-1).

« La remontada ? Ça ne m’a pas embêté, c’est la réalité »