PSG - Barcelone : Luis Enrique retourne sa veste ?

Ces derniers temps et notamment dans le cadre de la confrontation entre le PSG et le FC Barcelone, Luis Enrique ne cachait pas son héritage catalan de par ses expériences passées au Barça. Néanmoins, face aux médias français vendredi, l’entraîneur du PSG a adopté une tout autre approche.

A la mi-mars, le tirage au sort de la Ligue des champions avait lieu pour les différentes affiches des quarts de finale. Et alors que le PSG héritait du FC Barcelone, ancien club de Luis Enrique qu’il avait à la fois connu en tant que joueur et entraîneur, le coach du PSG exultait en conférence de presse le lendemain en déclarant qu’il allait pouvoir retourner à « la maison ».

«Ma maison, mon club, c'est Paris»

Des propos confirmés par la suite via un live Twitch pendant la trêve internationale en soutenant que le FC Barcelone était son club de cœur. Et ce vendredi, en conférence de presse, Luis Enrique a changé son fusil d’épaule. « Je suis de Gijon, je suis espagnol, il n’y a aucun doute là-dessus, mon accent me trahit. Je vais continuer d’améliorer mon français, mais ma maison, mon club, c'est Paris ».

«Mon club c’est le Paris Saint-Germain, c’est ma vie actuellement»