PSG : Ballon d'Or, Clasico... Messi reçoit un énorme message de Barcelone

Publié le 15 octobre 2022 à 22h30

Amadou Diawara

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid et le FC Barcelone vont se disputer le Clasico en Liga. Alors que Lionel Messi a marqué de son empreinte ce duel au sommet entre les deux plus grand clubs espagnols, Pedri a tenu à lui envoyer un gros message. Comme l'a avoué le crack du Barça, il veut marquer les esprits comme l'actuel numéro 30 du PSG.

Lors de l'été 2021, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone librement et gratuitement pour s'engager en faveur du PSG. Avant de signer à Paris, la Pulga a éclaboussé de sa classe la Liga du côté du Barça. Et notamment lors des Clasico face au Real Madrid. Et grâce à ses performances XXL en Catalogne, Lionel Messi a réussi à glaner sept Ballon d'Or au total, un record.

«J'espère devenir une icône comme Lionel Messi»

Alors qu'un nouveau Clasico est prévu ce dimanche après-midi sur la pelouse du Real Madrid, Pedri a annoncé la couleur, avant de révéler qu'il voulait faire sensation comme Lionel Messi au FC Barcelone.

«J'espère remporter autant de Ballon d'Or que Messi»

« Le Clasico est un match qui est regardé par beaucoup de gens, qui a beaucoup de répercussions, et c'est un match où je vais toujours m'amuser, pour que les gens s'amusent, parce que c'est pour ça qu'on joue au football, pour que les gens se divertissent et s'amusent » , a confié Pedri lors d'un entretien accordé à TCL , avant d'en rajouter une couche.

«Refaire ce qu'il a fait est impossible »