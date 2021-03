Foot - PSG

PSG : Avant le Barça, Mauricio Pochettino a «un plan» !

Publié le 8 mars 2021 à 3h30 par A.M.

Après la victoire contre Brest en Coupe de France (3-0), Mauricio Pochettino s'est rapidement tourné sur le choc contre le FC Barcelone et avoue avoir un plan.

A quelques jours de retrouver le FC Barcelone en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, le PSG s'est largement imposé sur la pelouse Brest (3-0) afin de valider son ticket pour le prochain tour en Coupe de France. Une excellente préparation avant la venue du Barça au Parc des Princes. Et malgré la large victoire au match aller (4-1), Mauricio Pochettino assure avoir un plan précis pour valider ce résultat et se hisser en quart de finale.

«Nous avons un plan à suivre»