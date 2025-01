PSG - ASSE : Une discussion étonnante révélée entre deux joueurs

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche soir, le PSG a conforté sa place de leader de la Ligue 1, en s'imposant contre l'ASSE (2-1). Une victoire qui n'aura toutefois pas été facile à aller chercher pour les joueurs de Luis Enrique. En effet, les Verts ont inquiété les Parisiens et Achraf Hakimi l'a d'ailleurs expliqué à l'un des joueurs de l'ASSE.

16ème de Ligue 1, l'ASSE n'arrivait pas avec le statut de favori ce dimanche au Parc des Princes face au PSG. Le club de la capitale s'est d'ailleurs imposé (2-1), mais les Verts ont toutefois proposé une belle opposition. Les Parisiens ont ainsi été bousculés par l'ASSE, c'est ce qu'Achraf Hakimi a révélé au Stéphanois et compatriote marocain, Benjamin Bouchouari.

« J’ai pu parler avec Achraf Hakimi »

Dans des propos rapportés par Envertetcontretous, Benjamin Bouchouari a révélé sa discussion avec Achraf Hakimi. Le Marocain de l'ASSE a alors fait savoir : « J’ai pu parler avec Achraf Hakimi, il était content pour moi. Il m’a dit que c’était beaucoup mieux avec le jeu qu’on propose. Il était content de voir une équipe qui vient ici en essayant de proposer quelque chose. Il m’a dit qu’ils n’avaient pas l’habitude. On est sur une bonne lancée et il faut continuer comme ça ».

« Le PSG était au dessus quand même »

A propos de ce match face au PSG, Benjamin Bouchouari a par ailleurs confié : « Il y a eu des occasions pour revenir dans le match mais je pense que le PSG était au dessus quand même. En deuxième mi-temps, ils ont eu beaucoup plus la possession mais je pense qu’on a eu de bonnes intentions, on va continuer comme ça et essayer de dégager ce qu’on dégage en ce moment. On jouait avec un milieu qui a bien joué, le coach aime bien jouer. Nous on essayait de se montrer très disponibles mais le milieu de terrain de Paris également. Je pense qu’on a assez bien rivalisé mais il y a quand même un écart, techniquement ils sont au-dessus, ils vont vite, ils ont une belle vision du jeu mais je pense qu’on a bien rivalisé ».