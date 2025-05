PSG : Après son transfert, il s’annonce chez l’ennemi

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vainqueur d'Arsenal ce mercredi soir (2-1), le PSG affrontera l'Inter le 31 mai prochain lors de la finale de la Ligue des champions. Un match particulier pour Stéphane Dalmat de 46 ans, qui a porté les couleurs des deux équipes au cours de sa carrière. Toutefois, le Français affiche une préférence claire.

Le 31 mars prochain, le PSG va disputer la rencontre la plus importante de son histoire. Cinq ans après sa première finale en Ligue des champions, le club parisien fera face à l’Inter à Munich. Une rencontre indécise qui devrait être suivie par des millions de personnes. Ancien du PSG et de l’Inter, Stéphane Dalmat espère être au stade.

PSG/Inter, du 50/50

« Après la demi-finale remportée par l’Inter face au Barça, qui était le grand favori de la compétition, je lui donne un petit avantage. C’est une finale et dans ces matchs-là, ce n’est pas nécessairement la meilleure équipe qui l’emporte, donc je pense qu’on va assister à un match indécis. Mais j’espère voir l’Inter Milan l’emporter » a confié le Français, qui affiche une nette préférence.

« Je ne m’en cache pas, je supporte l’Inter »

Malgré son passage au PSG, Dalmat soutiendra la formation de Simone Inzaghi. « C’est un match particulier, car ce sont deux clubs où j’ai évolué. Mais je ne m’en cache pas, je supporte l’Inter. Je vais régulièrement voir ses matchs au stade, j’ai plus de respect pour ce club et d’affinités avec ses supporters. Je vais sûrement me faire des ennemis en disant cela, mais j’assume cette position ! Je n’ai joué que six mois au PSG et mon bilan n’a pas été exceptionnel. Je suis parti dans la foulée à l’Inter et même si je n’ai pas gagné de titres, j’ai laissé une trace plus importante là-bas qu’à Paris. Je ne suis jamais retourné au Parc depuis mon départ, alors qu’à Milan, il y a une vraie reconnaissance des gens » a-t-il lâché au Parisien.