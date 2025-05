PSG - Luis Enrique : L’atout secret qui va tout chambouler ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Paris l’a fait. En éliminant Arsenal de la demi-finale de la Ligue des Champions, le PSG s’est hissé pour la deuxième fois de son histoire après 2020 en finale de la C1. Les Parisiens affronteront l’Inter Milan, formation redoutable, le 31 mai prochain à Munich. Pour ce choc, les Rouge et Bleu pourront connaître un avantage en termes de fraîcheur. Explication.

Le PSG n’est qu’à un pas de son rêve ultime. Cinq ans après la désillusion à Lisbonne face au Bayern Munich, le club de la capitale aura de nouveau l’occasion d’enfin remporter la Ligue des Champions. Les hommes de Luis Enrique se sont imposés face à Arsenal ce mercredi soir (2-1), et vont désormais se focaliser sur cette finale de C1 face à l’Inter Milan.

Le PSG va préparer sa finale tranquillement

Un choc absolu que les Parisiens vont pouvoir aborder de manière sereine. En effet, cela fait déjà plusieurs semaines que le PSG a été sacré champion de France. Paris disputera la finale de la Coupe de France face à Reims une semaine avant, mais en championnat, les Rouge et Bleu peuvent baisser le pied sans aucune conséquence. L’Inter en revanche, ne peut pas en dire autant. Les Nerrazzuri sont deuxièmes de Serie A, à trois points du leader Naples. Éliminés en Coupe d’Italie, les hommes de Simone Inzaghi vont clairement chercher à réaliser un doublé historique.

« Ils seront a priori plus frais que ceux de l'Inter »

Et potentiellement laisser des plumes en vue de la finale de Ligue des Champions ? Un scénario clairement possible selon le journaliste Dominique Sévérac. Au cours d’une session de questions réponses avec les lecteurs du Parisien ce jeudi, ce dernier a évoqué ce gros atout pour le PSG : « D'abord, il ne reste plus que deux matchs, ce n'est pas beaucoup. Ensuite, il y a cette finale de Coupe de France le 24 mai, une semaine avant la finale de la Ligue des champions, qui va mobiliser mentalement les joueurs. Et ils seront a priori plus frais que ceux de l'Inter en finale. En toute fin de saison, avec peut-être une prolongation en finale, cette fraîcheur peut compter. »