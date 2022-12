PSG : Après son craquage, Neymar se fait dézinguer au Brésil

Amadou Diawara

Après la désillusion en Coupe du Monde, Neymar a vécu un nouveau cauchemar ce mercredi soir pour son retour avec le PSG. Après avoir écopé de deux cartons jaunes en deux minutes, le numéro 10 de Christophe Galtier a été expulsé face à Strasbourg. Ce qui lui a attiré les foudres de la presse brésilienne.

Ce mercredi soir, Neymar n'était pas du tout dans son assiette. Après la Coupe du Monde ratée avec le Brésil (élimination en quart de finale contre la Croatie), le numéro 10 du PSG a été aligné d'entrée pour la reprise de la Ligue 1 face à Strasbourg ce mercredi soir. Toutefois, Neymar a vécu une nouvelle désillusion sur le plan personnel. Si le PSG l'a emporté in-extremis (2-1, grâce à un penalty de dernière minute inscrit par Kylian Mbappé), la star brésilienne a malheureusement été expulsé à l'heure de jeu après avoir reçu deux cartons jaunes en deux minutes. Un premier à cause d'un mauvais geste, et un second à la suite d'une simulation dans la surface de réparation de Strasbourg. Et ce carton rouge largement évitable n'a pas manqué de faire réagir la presse brésilienne. D'autant que Neymar a quitté le Parc des Princes, furieux, avant le coup de sifflet final de PSG-Strasbourg.

«Neymar démontre une fois de plus qu’il est infantilisé et gâté»

En effet, plusieurs journalistes brésiliens ont fracassé Neymar, à commencer par Thiago Benevenutte (Globo) : « Neymar reçoit deux cartons jaunes en moins de deux minutes, tous deux pour des raisons idiotes. D’abord, il est allé répondre (à un adversaire) et a laissé trainer son bras dans le visage de son adversaire. Ensuite, il s’est jeté sans être touché à l’intérieur de la surface de réparation. Logiquement expulsé ».

