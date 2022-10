Foot - PSG

PSG : Après son clash avec la FFF, Mbappé provoque une révolution

Publié le 30 octobre 2022 à 00h30

La rédaction

Lors du dernier rassemblement de l’équipe de France, Kylian Mbappé, soutenu par ses coéquipiers, avait relancé le débat concernant la convention des droits à l'image des Bleus. Dans cette optique, Hugo Lloris a transmis à Noël Le Graët la nouvelle proposition des joueurs de Didier Deschamps, qui souhaitent plus de liberté face aux sponsors.

Il y a un peu plus d’un mois, Kylian Mbappé avait remis le sujet des droits à l’image des joueurs de l’équipe de France sur la table. Un désir de changement partagé par le reste de ses coéquipiers. Vendredi, Hugo Lloris a d’ailleurs transmis à Nöel Le Graët la proposition d’une nouvelle convention entre les hommes de Didier Deschamps et la FFF.

Une utilisation de leur image plus collective

L’Équipe indique que les joueurs souhaitent différencier « l’image collective complète » de « l’image collective ». Il ne serait donc plus possible pour un partenaire de la FFF d’utiliser l’image d’un joueur individuellement pour une campagne publicitaire. « La reproduction sur des supports individualisés de l'image du joueur n'est pas autorisée pour les partenaires commerciaux et licenciés de la FFF. Pas plus que ne l'est à leur profit celle de sa reproduction aux côtés de un, deux ou trois autres coéquipiers seulement », indique la nouvelle convention proposée par les Bleus. Ces derniers veulent également être mis au courant en amont de la liste des partenaires de la Fédération.

Pas de refus catégorique possible

Les joueurs ne pourront pas refuser de participer à une opération commerciale, mais auront en revanche la possibilité de se mettre en retrait. « Si le joueur a manifesté son souhait de ne pas voir son image associée à un partenaire commercial du fait des messages, produits ou services que ce partenaire promeut, alors il ne pourra figurer qu'au dernier plan des visuels de campagnes . » En cas de refus, une amende comprise entre 10 000€ et 50 000€ est prévue. Les Bleus ont également proposé d’interdire l’usage de leurs images « au travers des nouvelles technologies (NFT, Blockchain, Métavers) . »

Des cycles plus courts

Enfin, les Bleus souhaitent des conventions plus courtes, tous les deux ans, entre chaque grande compétition internationale (Coupe du monde, Euro). Ce qui pourrait poser un problème à la FFF, qui n’est pas favorable à des contrats de courte durée. Les partenaires de la Fédération quant à eux seraient réticents à l’idée de s’engager pour quatre ans, sans avoir de garanties sur la manière dont ils pourront utiliser l’image des Bleus.