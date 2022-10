Foot - PSG

PSG : Mbappé, Messi, Neymar... Verratti s'enflamme pour la MNM

Publié le 29 octobre 2022 à 20h15

Arnaud De Kanel

Après s'être fait de multiples frayeurs, le PSG a tout de même réussi à se défaire de l'ESTAC (4-3). Les Parisiens s'en sont une nouvelle fois remis à leur trio infernal Mbappé-Neymar-Messi pour faire basculer une rencontre qui avait mal commencé. Marco Verratti savoure la nouvelle démonstration des trois stars parisiennes.

Au terme d'un match spectaculaire, le PSG l'a emporté contre des Troyens loin d'être déméritant. L'équipe champenoise a su bousculer une formation parisienne fébrile défensivement mais survoltée en attaque. Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar ont de nouveau été décisifs pour le plus grand bonheur de Marco Verratti.

Mercato - PSG : Une énorme bombe se confirme pour Kylian Mbappé https://t.co/Y7AUhqyRLT pic.twitter.com/5cXqXxPIjZ — le10sport (@le10sport) October 29, 2022

«C'est magnifique»

Au micro de Prime Video, le milieu du PSG a salué la performance de ses compères en attaque : « Le trio Messi-Mbappé-Neymar ? C'est magnifique, ils font de très belles statistiques, il faut continuer comme cela et on doit trouver le meilleur équilibre pour être dangereux. »

«On marque quand même quatre buts»