PSG : Après son calvaire, il reçoit un message de Mbappé

Arnaud De Kanel

C'est la délivrance pour Ousmane Dembélé ! Après 16 matchs disputés avec le PSG sans marquer le moindre but, l'international français a débloqué son compteur vendredi soir lors de la large victoire des Parisiens face à l'AS Monaco (5-2). Heureux d'avoir mis fin à son calvaire, l'ailier a été félicité par Kylian Mbappé.

Ça valait le coup d'attendre. Après quatre mois sans marquer, Ousmane Dembélé a mis à son calvaire en inscrivant un superbe but face à l'AS Monaco. L'international français, qui avait inscrit un but face à Gibraltar, retrouve la confiance et Kylian Mbappé espère que ça va durer.

Dembélé enfin récompensé

Très en vue face à Montpellier et contre Reims, Ousmane Dembélé n'était toujours pas parvenu à débloquer son compteur avec le PSG et il commençait à nourrir de sérieuses inquiétudes. Mais face à l'AS Monaco, dans un choc de notre Ligue 1, le champion du monde 2018 a su trouver la faille. Après Luis Enrique, Kylian Mbappé lui a envoyé un message fort.

«Premier d’une longue série on espère»