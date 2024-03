PSG : Après Mbappé, une autre réponse tombe pour les JO 2024 !

Thomas Bourseau

Thierry Henry aimerait décrocher l’or olympique avec l’équipe de football masculine tricolore aux JO 2024 à Paris. Pour autant, et malgré sa volonté publiquement affichée par le passé, Kylian Mbappé ne devrait pas bénéficier du feu vert du Real Madrid, son éventuel futur club. Et pour ce qui est de William Saliba, même son de cloche. Explications.

Cette semaine, il a grandement été question de la participation de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques de Paris 2024. D’après les informations communiquées par L’Équipe dans ses colonnes de jeudi, les chances de témoigner de la présence de Mbappé aux olympiades parisiennes semblent de plus en plus minces, le Real Madrid n’étant clairement pas emballé par l’idée que Mbappé enchaînera l’Euro en plus des JO, sans coupure et sans prendre part à la préparation du Real Madrid.

Le Real Madrid ne laissera pas la flamme olympique détourner ses Français

Le 26 février dernier, la Fédération française de football recevait un courrier de la part du Real Madrid dans lequel le club madrilène annonçait la couleur pour les Jeux Olympiques comme rapporté par Le Parisien. « Concernant votre demande de documentation et l’éventuelle convocation de nos joueurs Eduardo Camavinga et Ferland Mendy, nous avons le regret de vous informer qu’en raison du fait que les Jeux olympiques de Paris 2024 ne se dérouleront pas aux dates FIFA (…) notre club n’autorise pas la mise à disposition de ces joueurs ». Ni Aurélien Tchouaméni et encore moins Kylian Mbappé qui n’est toujours pas un joueur du Real Madrid, n’est mentionné dans le courrier. Mais force est de constater que le Real Madrid ne compte pas se priver de ses joueurs pendant les Jeux Olympiques.

Après Mbappé, Thierry Henry va rater Saliba