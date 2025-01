PSG : Après le fiasco, Luis Enrique annonce du lourd

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début de la saison, le PSG a fait un sans-faute dans les compétitions nationales. Toutefois, le club de la capitale doit absolument redresser la barre en Ligue des Champions pour éviter une sortie de route trop précoce. Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Luis Enrique s'est montré rassurant sur la suite du parcours européen du PSG.

Leader de Ligue 1 après une première moitié de saison presque parfaite, le PSG voudra forcément monter le curseur en 2025, surtout en Ligue des Champions. Luis Enrique a souvent été la cible de critiques concernant le jeu de son effectif, qui commençait à inquiéter. Ces dernières semaines, le PSG a relevé plusieurs défis importants avec succès qui font dire à l'entraîneur espagnol que le bilan est largement plus positif que ce que disent les médias, mais en C1, le club de la capitale a encore tout à prouver.

PSG : Luis Enrique fait le bilan

Seulement 25ème du classement en Ligue des Champions avant les deux derniers matches du premier tour, le PSG sait qu'il n'a plus le droit à l'erreur. Certains résultats ont été assez inquiétants, même si l'entraîneur sait qu'il faut surtout se concentrer sur la deuxième partie de la saison. « Vous avez bien terminé 2024 après des résultats frustrants, c’est le supplément de chance qui manquait et qui est arrivé ? Ou votre équipe s’est améliorée et elle va continuer ? Ma pensée est que cela a été une très bonne première partie de saison. Maintenant, on arrive au meilleur moment de la saison, comme chaque année c’est la seconde partie puisque l’on s’approche du moment où l’on peut remporter des titres. Je suis très heureux de ce que j’ai vu, même si on peut encore s’améliorer » explique-t-il en conférence de presse.

Le PSG a subi une injustice

Même si le PSG est mal en point en Ligue des champions, le bilan est un peu plus nuancé, car le club a subi quelques retournements de situation difficiles à encaisser. Les prochaines semaines seront donc déterminantes. « Quelles sont les ambitions pour l’année ? Les mêmes que chaque saison, être prêt à lutter pour les titres. C’est l’objectif depuis notre arrivée. C’est un objectif très difficile, mais c’est l’idée et on travaille pour cela. Une inquiétude en Ligue des Champions ? La Champions League, pour ce qui est des performances de l’équipe, je suis très tranquille. J’ai aimé ce que j’ai vu, il y a une continuité. Pour les résultats, bien sûr que non. Il y a eu des résultats injustes. Mais le football n’est pas forcément un sport juste. Mais j’aime la trajectoire de nos performances et on veut encore s’améliorer, bien sûr », poursuit Luis Enrique.