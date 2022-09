Foot - PSG

PSG : Galtier en remet une couche sur son «humour naze»

Publié le 20 septembre 2022 à 21h00 par Thibault Morlain

Il y a quelques jours de cela, avant la rencontre de Ligue des Champions contre la Juventus, Christophe Galtier avait déclenché une polémique en tentant de faire une blague concernant les déplacements des Parisiens en jet privé. Les critiques se sont alors abattues sur l’entraîneur du PSG, qui préfère d’ailleurs garder le sourire après cela. Il a d’ailleurs lâché une nouvelle blague, faisant alors le lien avec celle qui lui avait valu certains problèmes.

Alors que les déplacements du PSG en jet privé ont généré une polémique compte tenu le contexte écologique actuel, Christophe Galtier s’était retrouvé au coeur de la polémique suite à une blague qui n’était clairement pas passée. Ainsi, en conférence de presse, l’entraîneur du PSG avait lâché, tout en éclatant de rire : « Je me doutais qu'on allait avoir cette question là. Ce matin, on a parlé avec la société qui organise les déplacements et on va voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile ».

Mercato - PSG : Le Qatar se pensait en sécurité, le feuilleton Campos repart https://t.co/Rk2xneTBVY pic.twitter.com/U1PhJpQiiK — le10sport (@le10sport) September 20, 2022

« En France, ce n’est plus possible de faire de l’humour »

Il n’en fallait pas plus pour déclencher une énorme affaire, qui a même gagné les plus hauts sommets de l’Etat français. Et par la suite, face à l’ampleur prise par ses propos, Christophe Galtier avait tenu à faire son mea culpa, lâchant notamment : « Cette blague arrive au mauvais moment, elle est de mauvais goût. Je le regrette, mais de là à en faire une polémique et nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas, j’ai des joueurs qui font attention au climat. (…) Je finis par ça, je le regrette, mais je crois qu’en France, ce n’est plus possible de faire de l’humour. Ma blague n’était pas top et je l’ai su rapidement en rentrant à la maison ».

« On m’a dit que j’avais un humour naze »