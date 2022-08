Foot - PSG

Galtier pouvait déjà entrer dans l’histoire de QSI

Publié le 30 août 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Alors qu’il avait effectué un démarrage canon avec ses hommes, en plantant but sur but depuis le coup d’envoi du championnat, Christophe Galtier n’a pas pu faire mieux que trois victoires de rang en championnat. De quoi le faire égaler Carlo Ancelotti, mais le placer bien loin de la série de succès de Thomas Tuchel.

Christophe Galtier n’est arrêté à trois victoires pour ses premières…

Christophe Galtier est passé tout près de faire mieux que Carlo Ancelotti. En effet, en l’espace de trois rencontres de Ligue 1 pour 17 buts inscrits, le PSG version Galtier avait remporté ses trois premières sorties en championnat. Cependant, pour la réception de l’AS Monaco dimanche dernier, le coach français n’a pas pu prendre le meilleur sur son adversité du soir et a donc concédé le match nul avec l’ASM (1-1). Cependant, en cas de victoire, Galtier aurait fait mieux que Carlo Ancelotti qui avait lui aussi démarré son aventure sur le banc du PSG par trois succès en Ligue 1.

…et n’a pu qu’égaler Carlo Ancelotti

Ayant remplacé au pied levé Antoine Kombouaré pendant la trêve hivernale de 2011, Carlo Ancelotti a connu son premier match en Ligue 1 le samedi 14 janvier 2012 pour le compte de la 20ème journée de Ligue 1. Grâce à ses succès face au Toulouse FC (3-1), Brest (1-0), et Evian Thonon-Gaillard (3-1), Ancelotti n’a pas pu passer la passe de quatre, comme Christophe Galtier cette saison, puisqu’il concéda pour sa part le match nul face à l’OGC Nice (0-0) en février 2012.

Comme pour Galtier, Monaco a stoppé la série d’Emery

Après avoir connu un franc succès au FC Séville et surtout sur la scène européenne avec trois victoires en Ligue Europa, Unai Emery débarquait au PSG afin de permettre au club de se relancer après un échec en Ligue des champions au stade des 1/4 de finales. Cependant, après avoir pris le meilleur sur Bastia (1-0) et Metz (3-0), Emery et les siens s’étaient inclinés sur la pelouse de l’AS Monaco (3-1), qui sera sacrée championne de France en fin de saison grâce notamment à l’éclosion d’un certain Kylian Mbappé.

PSG : Neymar, Mbappé... Galtier règle la polémique du penaltygate https://t.co/AFe1fwDOuO pic.twitter.com/rUAzGYeOeu — le10sport (@le10sport) August 29, 2022

Thomas Tuchel, recordman de succès pour ses débuts

Il aura fallu attendre la 15ème journée et un déplacement à Bordeaux pour voir le PSG, version Thomas Tuchel, ne pas empocher les trois points. En effet, Caen s’est incliné sur le score de 3 buts à 0 en ouverture. Guingamp n’a pu faire guère mieux en inscrivant un but, mais en en encaissant autant (3-1), même tarif pour Angers (3-1), et Nîmes a été la première équipe à tromper à deux reprises la défense du PSG (4-2). En prenant le meilleur sur l’ASSE, Rennes, Reims, l’OGC Nice, l’OL, Amiens, l’OM, le LOSC, l’AS Monaco et le Toulouse FC, le PSG de Thomas Tuchel avait réalisé un départ de rêve avant de concéder le match nul à Bordeaux en décembre (2-2). Ce qui fait de Tuchel l’entraîneur du PSG de l’ère QSI.



Laurent Blanc et Mauricio Pochettino n’ont pas su s’imposer dès leur premier match de Ligue 1 sur le banc du PSG.