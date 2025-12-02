PSG : Al-Khelaïfi annonce un coup historique !

Axel Cornic

L’année 2025 restera sans aucun doute dans les mémoires des supporters du Paris Saint-Germain, avec notamment une victoire en Ligue des Champions. Et pour couronner le tout, les distinctions individuelles sont également arrivées, avec Nasser Al-Khelaïfi qui a reçu celui de Golden Boy Best President.

Tout va pour le mieux à Paris. Alors que l’année avait commencé avec des gros doutes sur la suite du projet de Luis Enrique, il semble désormais faire l’unanimité. Et c’est une réussite à tous les étages, puisque le PSG a raflé toutes les récompenses, avec notamment le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé.

« La saison dernière a été la meilleure de l'histoire du club » Plus récemment, c’est Nasser Al-Khelaïfi qui a été mis à l’honneur par le quotidien italien Tuttosport, pour récompenser son travail à la tête du PSG. « La saison dernière a été la meilleure de l'histoire du club, non seulement en termes de résultats, mais aussi dans notre manière de faire » a déclaré le président parisien, d’après Mediaset.