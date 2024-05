PSG : Al-Khelaïfi a déjà programmé une opération colossale pour 2026

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En froid avec la Mairie de Paris, Nasser Al-Khelaïfi a dit stop ! Le président du PSG, qui désire acquérir le Parc des Princes, est prêt à quitter l'enceinte parisienne dans les prochaines années. Une décision définitive ? Pas tout à fait. Un dernier espoir existe dans ce dossier : les prochaines élections municipales, qui auront lieu en 2026.

Le divorce est acté entre Nasser Al-Khelaïfi et Anne Hidalgo. Autrefois proches, ils ne s'adressent plus la parole. La vente du Parc des Princes a eu raison de leur relation. Car depuis plusieurs années, le président du PSG tente de convaincre la Maire de Paris de vendre le Parc des Princes. Al-Khelaïfi a pour idée de devenir propriétaire de son propre stade afin d'augmenter ses revenus et faire passer un cap à son équipe. Mais Hidalgo se montre intraitable dans ce dossier. « Il n'y aura pas de vente du Parc des Princes » avait-elle déclaré, assurant que le Parc des Princes appartenait au patrimoine des Parisiens et des Parisiennes.

Al-Khelaïfi veut quitter le Parc des Princes

Une sortie qui a donc poussé Nasser Al-Khelaïfi à lâcher une annonce qui est loin de faire l'unanimité auprès des supporters du PSG. « C'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc » avait lâché le responsable qatari en février dernier. En coulisses, le club parisien a entamé des démarches pour pourvoir déménager dans les prochaines années.

Un retournement de situation n'est pas exclu