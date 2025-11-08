PSG - Achraf Hakimi de retour : La grande nouvelle !

Touché à la cheville lors du choc contre le Bayern Munich mardi soir, Achraf Hakimi est incertain pour la CAN puisque le PSG a annoncé une absence de plusieurs semaines. Cependant, Walid Regragui est beaucoup plus optimiste et promet que son latéral droit sera présent pour la compétition.
Mercredi, au lendemain de la défaite contre le Bayern Munich (0-1), le PSG officialisait la nature de la blessure d'Achraf Hakimi qui « souffre d’une entorse sévère de la cheville gauche, qui entraînera une indisponibilité de plusieurs semaines. » Cependant, Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, assure que la latéral droit parisien sera bien à la CAN qui débute le 21 décembre, soit dans six semaines.
Regragui annonce qu'Hakimi sera à la CAN !
« Je vais être clair sur ma communication, on fera tout pour que Achraf Hakimi soit apte à 100% face aux Comores (en match d’ouverture le 21 décembre, ndlr). Et même s’il ne peut pas, il sera là. Bien sûr qu’il sera présent c’est notre meilleur joueur et le leader », lâche-t-il en conférence de presse, avant de poursuivre.
« S’il y a un joueur qui peut revenir rapidement, c’est bien Achraf Hakimi. Nous avons l’un des meilleurs staffs médicaux au monde, comme celui du PSG, avec lequel nous entretenons un partenariat solide. Notre médecin s’est rendu à Paris hier. Achraf sera avec nous pour la CAN, que ce soit sur le terrain ou dans les vestiaires. Il ne jouera que s’il est à 100% », ajoute Walid Regragui.