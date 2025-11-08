PSG - Achraf Hakimi de retour : La grande nouvelle !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Touché à la cheville lors du choc contre le Bayern Munich mardi soir, Achraf Hakimi est incertain pour la CAN puisque le PSG a annoncé une absence de plusieurs semaines. Cependant, Walid Regragui est beaucoup plus optimiste et promet que son latéral droit sera présent pour la compétition.

Mercredi, au lendemain de la défaite contre le Bayern Munich (0-1), le PSG officialisait la nature de la blessure d'Achraf Hakimi qui « souffre d’une entorse sévère de la cheville gauche, qui entraînera une indisponibilité de plusieurs semaines. » Cependant, Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, assure que la latéral droit parisien sera bien à la CAN qui débute le 21 décembre, soit dans six semaines.

Regragui annonce qu'Hakimi sera à la CAN ! « Je vais être clair sur ma communication, on fera tout pour que Achraf Hakimi soit apte à 100% face aux Comores (en match d’ouverture le 21 décembre, ndlr). Et même s’il ne peut pas, il sera là. Bien sûr qu’il sera présent c’est notre meilleur joueur et le leader », lâche-t-il en conférence de presse, avant de poursuivre.