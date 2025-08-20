PSG : A peine arrivé, il va déjà partir ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Khalil Ayari, jeune attaquant de 20 ans du Stade Tunisien, attire de plus en plus l’attention en Europe. Mis à l’essai au Paris Saint-Germain en juin dernier, il a confirmé son potentiel en disputant plusieurs matchs amicaux avec la réserve parisienne. Ses qualités offensives séduisent déjà plusieurs clubs, dont Lille, particulièrement intéressé par son profil.

Attaquant de 20 ans évoluant au Stade Tunisien, Khalil Ayari vit un été agité. Convoqué pour la première fois avec l’équipe nationale A de Tunisie en juin dernier, l'attaquant a bénéficié d’un essai de deux semaines avec l’équipe U23 du PSG, un test décisif pour jauger son niveau. Durant cette période, il a pris part à trois matchs amicaux au cours desquels il a montré de réelles dispositions.

Le PSG convaincu par Ayari ? Selon les informations d'Africa Foot, le PSG envisagerait sérieusement de lui proposer un contrat. Le plan serait de le signer avant de le prêter dans la foulée. Mais une autre équipe de Ligue 1 ferait le forcing dans ce dossier Ayari.