PSG : 80M€ pour un joueur «fantomatique», Pierre Ménès n'en revient toujours pas !

Sans surprise, Luis Enrique avait décidé d'opérer un très large turnover pour le déplacement à Strasbourg puisque Joao Neves était le seul joueur titulaire contre Arsenal mardi à avoir été relancé en Alsace. Gonçalo Ramos était donc titulaire, mais sa prestation n'a pas du tout été du goût de Pierre Ménès.

Samedi, le PSG s'est incliné sur la pelouse de Strasbourg (1-2) alors que Luis Enrique avait effectué un large turnover compte tenu du fait que la rencontre se déroule entre les deux demi-finales de Ligue des champions contre Arsenal. Les Parisiens n'ont pas fait un mauvais match, mais un joueur a une nouvelle fois déçu Pierre Ménès.

Pierre Ménès fracasse encore Ramos

Il s'agit de Gonçalo Ramos. Aligné à la pointe de l'attaque parisienne, le Portugais a même été fantomatique selon Pierre Ménès qui débriefait la rencontre sur sa chaîne YouTube : « Le PSG a dominé avec un Ramos une nouvelle fois fantomatique, vous savez ce que j'en pense ». En effet, ce n'est pas la première fois qu'il critique le numéro 9 du PSG.

«Vous savez ce que j'en pense»

Ainsi, avant la venue du Havre au Parc des Princes le 19 avril, Pierre Ménès prévenait déjà Gonçalo Ramos assurant qu'il espérait que « ceux qui auront du temps de jeu type Ramos montreront enfin quelque chose ». Le Portugais avait marqué pour valider la victoire du PSG (2-1). Mais en début d'année, après le match remporté contre les amateur d'Espaly, Pierre Ménès fracassait littéralement Gonçalo Ramos affirmant qu'il « n'a rien à faire au Paris Saint-Germain, il n'a pas le niveau ». Le PSG a pourtant déboursé 80M€ pour le recruter, ce que l'ancien journaliste de Canal+ a du mal à comprendre. « Avoir un avant centre inexistant à ce point contre une national 3 c'est pas possible. On va me dire qu'il est pas servi mais quand tu es attaquant, que tu arrives de Benfica, que tu as couté 80 patates ! », assurait-il le 16 janvier dernier.