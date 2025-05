PSG - 60M€ : Grosse erreur avec ce transfert !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG n'avait pas hésité à débourser 60M€ lors du dernier mercato estival pour recruter João Neves pour 60M€. Un pari qui s'est avéré payant puisque le jeune milieu de terrain portugais a brillé ces derniers mois avec le club francilien, et pourtant, Pierre Ménès a fait une grosse erreur en critiquant à l'époque le transfert de Neves au PSG, et il fait son mea culpa.

« Je me suis trompé, ça arrive »

Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Ménès encense João Neves et reconnait une grosse erreur au sujet du jeune crack du PSG et de son arrivée l'été dernier : « Mea culpa pour moi, parce que j’avais trouvé ça un peu cher 60M€ pour ce jeune joueur qui était dans l’esprit de Verratti. Je me suis trompé, ça arrive, parce que c’est un joueur incroyable. On cherche toujours des joueurs Luis Enrique compatibles, lui il est plus que ça, il est l’incarnation de Luis Enrique sur le terrain », estime Pierre Ménès.