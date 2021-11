Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès dézingue encore Mauricio Pochettino !

Publié le 2 novembre 2021 à 1h45 par D.M.

Interrogé sur le passage de Mauricio Pochettino au PSG, Pierre Ménès n'a pas épargné l'actuel entraîneur du club parisien.

Le PSG obtient de bons résultats depuis le début de la saison, mais sans la manière. Et pour certains, Mauricio Pochettino n'arrive pas à tirer le meilleur de ses joueurs. Pierre Ménès ne s’est d'ailleurs pas gêné ces dernières semaines pour critiquer certains choix tactiques de l'entraîneur notamment avec Lionel Messi, positionné sur le côté droit notamment lors de la dernière rencontre face à l’OM. « On parle d’un joueur de 34 ans sans équivalent devant le but. Alors le voir jouer si loin du but adverse me paraît être une hérésie totale » avait confié l’ancien chroniqueur du CFC .

« J’ai beau cherché je ne lui trouve pas beaucoup de qualité »