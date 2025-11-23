PSG - 440M€ : Hanouna annonce une galère à Kylian Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Finalement, on est bien loin des 55M€ initialement demandés par Kylian Mbappé au PSG. En effet, face aux prud’hommes, les deux parties ont fait des demandes complètement folles dans le conflit qui les oppose. C’est ainsi que le PSG a exigé la somme de… 440M€. De quoi forcément mettre en difficulté s’il venait à devoir payer un tel montant…

En conflit depuis plusieurs mois maintenant, le PSG et Kylian Mbappé avaient rendez-vous devant les prud’hommes il y a quelques jours. En guerre, chaque partie veut faire payer le prix fort à celle d’en face. Ainsi, quand Mbappé a réclamé 260M€ en guise de compensation, le club de la capitale a lui exigé… 440M€.

Le PSG s’en remettra ! Alors qu’on attend désormais le verdict des prud’hommes prévu pour dans quelques semaines, le PSG comme Kylian Mbappé pourraient devoir payer le prix fort. Cela sera-t-il un problème pour le club de la capitale de s’acquitter une somme aussi importante ? Sur W9, Cyril Hanouna a fait savoir : « Moi qui connait bien Al-Khelaïfi, si le PSG devait vraiment payer 260M€, le club s’en remettrait ? Bien sûr. C’est ce qu’ils ont gagné avec la Ligue des Champions ».