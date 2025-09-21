Pierre Ménès : «Problème» au PSG, l'OM va en profiter !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le PSG se déplace sur la pelouse de l'OM : le Vélodrome. Malheureusement pour le club de la capitale, il sera privé d'Ousmane Dembélé, de Désiré Doué, de Joao Neves et de Lucas Beraldo pour ce Classique. D'après Pierre Ménès, cette accumulation de blessures va devenir un problème pour le PSG, qui pourrait perdre des points contre l'OM.

Pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1, le PSG affronte l'OM au Vélodrome. Ultra dominant face à son rival marseillais ces dernières saisons, le club de la capitale pourrait perdre des points ce dimanche soir.

OM-PSG : Ménès pronostique un résultat nul Dans une vidéo publiée sur son compte YouTube Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a annoncé la couleur avant OM-PSG. Selon lui, les deux équipes pourraient faire match nul, et ce, parce que le club de la capitale est frappé par une accumulation de blessures. Ousmane Dembélé, Joao Neves, Désiré Doué et Lucas Beraldo étant forfaits pour ce Classique.