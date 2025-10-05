«Pas comme les autres», un joueur du PSG le fait halluciner !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une belle progression ces dernières années, Lucas Chevalier a été choisi par le PSG pour devenir le nouveau gardien numéro 1. Le portier a été recruté cet été au LOSC et il s'apprête à retrouver le stade lillois à l'occasion du match de ce dimanche. Son parcours extraordinaire pouvait pourtant être prédit selon son entraîneur lorsqu'il était tout jeune.

Nouveau joueur du PSG depuis cet été, Lucas Chevalier réalise des débuts plutôt bons malgré les critiques. L'ancien gardien lillois avait déjà montré de belles qualités dans sa jeunesse puisque son entraîneur à l'AS Marck Karim Boukrouh se souvient d'un jeune garçon destiné à viser grand.

« J’ai vu qu’il n’était pas comme les autres » Avant d'intégrer le centre de formation du LOSC, Lucas Chevalier a joué à l'AS Marck de 2010 à 2014 et visiblement, il a laissé un bon souvenir dans la tête de l'un de ses anciens entraîneurs. Karim Boukrouh a croisé sa route pendant une saison lorsqu'il était entraîneur des gardiens de l'équipe et raconte pour Le Parisien. « Dès le premier entraînement spécifique, j’ai vu qu’il n’était pas comme les autres. Il était régulièrement titulaire avec les U12 alors qu’il avait deux ans de moins. Il avait des facilités partout » se souvient-il.