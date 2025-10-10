Ousmane Dembélé : Transformation au PSG, le vestiaire balance

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé au PSG en 2023, Ousmane Dembélé a véritablement franchi un cap la saison passée. Replacé dans l’axe de l’attaque, le numéro 10 parisien a totalement explosé, lui permettant d’aller chercher le Ballon d’Or 2025. Mais pour Fabian Ruiz, l’international Français a surtout changé au niveau de sa mentalité. Explications.

Une transformation conséquente au PSG. Toujours considéré comme un talent exceptionnel depuis le début de sa carrière, Ousmane Dembélé a véritablement franchi un cap au sein du club parisien la saison dernière. Souvent qualifié de maladroit devant le but et pas aidé par les Blessures, le gamin d’Évreux s’est métamorphosé à Paris.

Dembélé s’est transformé au PSG Grâce notamment à un repositionnement dans l’axe de l’attaque du PSG par Luis Enrique, Ousmane Dembélé est devenu beaucoup plus décisif. Mais le numéro 10 parisien a également changé au niveau de son état d’esprit, se montrant bien plus aguerri et concentré. Une véritable transformation qu’a analysé Fabian Ruiz au cours d’un entretien accordé à So Foot.