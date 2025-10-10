Ousmane Dembélé : Transformation au PSG, le vestiaire balance

Arrivé au PSG en 2023, Ousmane Dembélé a véritablement franchi un cap la saison passée. Replacé dans l’axe de l’attaque, le numéro 10 parisien a totalement explosé, lui permettant d’aller chercher le Ballon d’Or 2025. Mais pour Fabian Ruiz, l’international Français a surtout changé au niveau de sa mentalité. Explications.
Une transformation conséquente au PSG. Toujours considéré comme un talent exceptionnel depuis le début de sa carrière, Ousmane Dembélé a véritablement franchi un cap au sein du club parisien la saison dernière. Souvent qualifié de maladroit devant le but et pas aidé par les Blessures, le gamin d’Évreux s’est métamorphosé à Paris.
Dembélé s’est transformé au PSG
Grâce notamment à un repositionnement dans l’axe de l’attaque du PSG par Luis Enrique, Ousmane Dembélé est devenu beaucoup plus décisif. Mais le numéro 10 parisien a également changé au niveau de son état d’esprit, se montrant bien plus aguerri et concentré. Une véritable transformation qu’a analysé Fabian Ruiz au cours d’un entretien accordé à So Foot.
« La où il s’est le plus amélioré c’est dans cette mentalité de gagnant »
« Quand il est arrivé à Paris, il l’a beaucoup surpris, parce que ça n’est pas la même chose de voir à la télé, et de le côtoyer de près tous les jours à l’entraînement. C’est aussi un super type humainement, j’ai une très bonne relation avec lui. Pour moi, la où il s’est le plus amélioré c’est dans cette mentalité de gagnant qu’il s’est forgée la saison dernière au-delà de son nouveau positionnement et du fait qu’il n’a jamais cessé de presser les centraux adverse », a ainsi confié le numéro 8 du PSG auprès du magazine.