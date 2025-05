Ousmane Dembélé : Nouveau coup dur au PSG ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Mercredi, le PSG a rendez-vous avec Arsenal au Parc des Princes pour le match retour de la demi-finale de la Ligue des champions. Mais le club de la capitale commence à compter quelques blessés dans ses rangs puisqu'après Ousmane Dembélé lors du match aller, Lucas Hernandez a dû quitter la pelouse à la mi-temps contre Strasbourg samedi. Il devrait toutefois être disponible pour le match retour.

Touché à l'ischio-jambier droit lors de sa sortie contre Arsenal, Ousmane Dembélé était logiquement absent du match contre Strasbourg. Les Parisiens ont ainsi encaissé leur deuxième défaite de la saison en Ligue 1, une semaine après la première contre Nice. Lucas Hernandez a malheureusement inscrit le premier but strasbourgeois contre son camp avant d'être remplacé à la mi-temps par Noham Kamara. le défenseur français est touché au dos.

Lucas Hernandez touché au dos

De retour dans l'effectif de Luis Enrique après avoir manqué le début de la saison en raison de sa rupture des ligaments croisés, Lucas Hernandez est un élément solide sur lequel on peut compter. D'après L'Equipe, il a ressenti des douleurs au dos et il a dû sortir face à Strasbourg. Une mauvaise nouvelle de plus côté parisien...

Pas d'inquiétude pour Hernandez ?

Le quotidien français rajoute que le champion du monde 2018 ne devrait pas être forfait pour le match retour face à Arsenal, contrairement à Lee Kang-In, également blessé à Strasbourg. Lucas Hernandez devrait être présent pour l'entraînement de lundi après une courte récupération ce dimanche.