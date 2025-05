PSG/OM : La polémique incompréhensible !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, le PSG s’est incliné face à Strasbourg (2-1), une semaine après sa défaite à domicile concédée face à l’OGC Nice (1-3). Ce deuxième revers consécutif a eu le don d’agacer les supporters de l’OM, qui ont vu deux de leurs concurrents pour la Ligue des Champions se rapprocher. En revanche, Bixente Lizarazu ne comprend pas cette pseudo-polémique.

Une fin de saison haletante en Ligue 1. Si le PSG, déjà sacré champion de France depuis plusieurs semaines se concentre sur sa fin d’aventure en Ligue des Champions, l’OM, le LOSC, l’OL, Nice, et Strasbourg se disputent les places qualificatives pour la prochaine édition de la C1. Ce dimanche soir, Marseille se déplace à Lille dans l’un des derniers chocs de la saison.

Les supporters de l’OM enragent contre le PSG

Si les deux équipes jouent assurément leur classement définitif, les supporters de l’OM se sont clairement plaints sur les réseaux sociaux. Et pour cause, certains accusent le PSG de lâcher du lest en cette fin de saison, et de laisser les concurrents du club marseillais se rapprocher au classement. Une polémique étrange, d’autant que Paris, déjà sacré champion de France depuis plusieurs semaines, connaît de gros rendez-vous en Ligue des Champions, notamment en demi-finale face à Arsenal.

« Ils gèrent leur saison comme ça les intéresses »

Présent sur le plateau de Téléfoot ce dimanche, Bixente Lizarazu ne comprend pas ce début d’indignement de la part des supporters de l’OM. « Non je ne comprends pas parce que le PSG a suffisamment d'écart avec les autres équipes donc ils gèrent leur saison comme ça les intéresses. Il y a un match de Ligue de champions et je crois que l'Inter a géré, Barcelone aussi a géré, donc ils ont le droit de le faire. C'est à ces équipes-là de souffler dans le cou du PSG s'ils veulent éviter ce genre de situation », a ainsi confié l’ancien latéral gauche, champion du monde en 1998.