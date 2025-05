Ousmane Dembélé : Le «génie» qui va le dégoûter ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le Ballon d'or et Ousmane Dembélé, il ne semble y avoir plus qu'un match : la finale de la Ligue des champions. En cette année sans compétition phare de sélections, la C1 devrait peser double dans la décision finale des votants pour le Saint-Graal individuel. Toutefois, Djibril Cissé estime d'un point de vue purement footballistique que Lamine Yamal est plus à même de remporter le Ballon d'or.

Ousmane Dembélé Ballon d'or ? Avec ses 25 buts marqués rien que sur l'année 2025 avec le Paris Saint-Germain, le titre de champion de France en attendant éventuellement la Coupe de France et la Ligue des champions lors des prochaines semaines, le champion du monde tricolore semble faire partie des favoris pour le Ballon d'or 2025.

«Le petit c'est un génie, il sait tout faire»

Toutefois, quand bien même son palmarès pourrait faire de lui le grand favori avec un potentiel sacre en Ligue des champions, il ne faut pas compter là-dessus selon Djibril Cissé. L'ancien joueur de Liverpool et de l'OM estime que Lamine Yamal doit, de par ses indéniables qualités, être sacré Ballon d'or. « Dembélé Ballon d'or ? Non, si on parle purement football... Le petit c'est un génie, il sait tout faire. Après il était peut-être trop esseulé pour qualifier son équipe (ndlr en finale de Ligue des champions). Mais à chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe un truc. Il fait vibrer ».

«Il rentre avec un passement de jambe ou une feinte de frappe, et ça passe tout le temps»

« Pourtant, on le sait qu'il y a un petit contre-appel avant de demander le ballon, il le prend, il rentre avec un passement de jambe ou une feinte de frappe, et ça passe tout le temps. S'il n'y a pas un (Yann) Sommer des grands jours, il en met 2 ou 3 contre l'Inter ». a conclu l'ex-international français reconverti consultant sur les antennes de la Chaîne L'Equipe pour l'émission L'Equipe de Greg vendredi. Ousmane Dembélé est prévenu.