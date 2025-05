50M€ : Le PSG s’est offert son Lamine Yamal !

Pierrick Levallet

Après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG a multiplié les pistes pour le remplacer. Le club de la capitale s’est finalement tourné vers Désiré Doué, et a déboursé 50M€ pour convaincre le Stade Rennais. En Espagne, on compare d’ailleurs l’international français à un certain Lamine Yamal.

Le PSG s’en est tenu à sa nouvelle méthode de recrutement l’été dernier. Même après le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le club de la capitale a préféré miser sur la jeunesse plutôt que de recruter une nouvelle star. C’est dans cette optique que la formation parisienne s’est attachée les services de Désiré Doué pour 50M€. Phénoménal avec le Stade Rennais, le crack avait tapé dans l’oeil de Luis Campos.

Désiré Doué a gagné sa place au PSG !

Depuis, Désiré Doué a connu une folle ascension. Remplaçant au début de la saison, il a fini par s’intégrer petit à petit dans les premiers choix de Luis Enrique. Il a même été récompensé par Didier Deschamps avec sa première sélection en équipe de France en mars dernier. Régulièrement comparé à Neymar, Désiré Doué est toutefois rapproché à un autre joueur en Espagne.

L'Espagne le compare à Lamine Yamal ?

Comme le rapporte SPORT, le Français rappellerait un certain Lamine Yamal, mais pas dans son style de jeu. En Espagne, on estimerait que Désiré Doué a sensiblement le même potentiel que le prodige du FC Barcelone. Le joueur du PSG aurait ainsi la capacité de devenir l’un des meilleurs du monde. Reste maintenant à voir si le crack de 19 ans se montrera plus précoce qu’il ne l’est déjà.