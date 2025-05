Ousmane Dembélé, le coup dur...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une fois de plus, et bien qu'il n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis cinq matchs, Ousmane Dembélé mettait tout le monde d'accord sur la pelouse de l'Emirates Stadium la semaine dernière. Touché à la cuisse, le Français devrait toutefois être apte à jouer cette demi-finale retour face à Arsenal... le contraire serait terrible.

A quelques heures de la demi-finale retour tant attendue entre le PSG et Arsenal au Parc des princes, Ousmane Dembélé est celui que les supporters parisiens espèrent tout particulièrement voir sur la pelouse. Et pour cause, l'unique buteur de la première manche était sorti sur blessure à la 70ème minute de jeu à cause d'un étirement de l'ischio-jambiers de la cuisse gauche.

Ousmane Dembélé, de retour sur le fil ?

L'Equipe assurait mardi, après la disponibilité d'Ousmane Dembélé annoncée en conférence de presse de la bouche de Luis Enrique, que le principal intéressé avait pris le pari auprès de ses proches qu'il disputerait cette demi-finale retour. Dembélé a pris part aux séances d'entraînement de mardi et de lundi. De bon augure pour sa présence dans le onze de départ.

«S'il ne joue pas c'est forcément un coup dur»

Aux yeux d'Alain Roche, Ousmane Dembélé est tout bonnement primordial pour le PSG. « Oui, il est primordial (Dembélé). Dans les déplacements, l'utilisation du ballon, Il instille le doute dans les têtes adverses. S'il ne joue pas c'est forcément un coup dur. Mais je pense que d'autres joueurs peuvent s'affirmer, notamment Désiré Doué. A mon avis c'est lui qui jouerait en pointe si Dembélé était absent. C'est celui dont les caractéristiques se rapprochent le plus ». a assuré l'ancien joueur du PSG en interview avec Ouest-France.