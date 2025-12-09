Ousmane Dembélé : Le constat qui va fait trembler le PSG !

Axel Cornic

Véritable révélation de la magnifique saison du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé a totalement disparu. Ou en tout cas celui que l’on a connu, puisque le Ballon d’Or 2025 n’arrive pas à montrer son véritable niveau, notamment freiné par des nombreux pépins physiques.

A quand le retour d’Ousmane Dembélé ? Depuis le début de la saison, tout le monde se demande quand la star du PSG nous régalera encore de ses dribbles, qui lui ont notamment valu un Ballon d’Or. Certains pensaient que ça pourrait être ce mercredi face à l’Athletic Bilbao, mais il est finalement forfait.

« Je ne le sens pas encore confiant à 100% » Cette nouvelle absence n’a pas manqué de relancer les débats autour de la forme de Dembélé. « Je ne le sens pas encore confiant à 100% dans ce que son corps peut lui proposer et le corps d’Ousmane Dembélé, a une énorme influence sur ses prestations » a estimé Romain Beddouk, dans son éditorial sur Ici Paris Ile-de-France.