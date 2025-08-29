Ousmane Dembélé : Le cadeau unique du PSG

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a pris la décision de faire d'Ousmane Dembélé un leader de son vestiaire. Ou plutôt, Luis Enrique a fait ce choix. Un rôle qui plaît à l'ancien joueur du FC Barcelone, qui plus est en raison du fait qu'il soit inédit pour le champion du monde et à présent d'Europe avec le PSG.

En juillet 2023, Ousmane Dembélé mettait un terme à une collaboration longue de six années avec le FC Barcelone ponctuée par un titre de Liga mais semée d'embûches et de blessures pour le champion du monde tricolore. En quittant le Barça, Dembélé héritait du numéro 10 de Neymar au PSG où il a également endossé un rôle jusqu'ici inconnu pour lui.

Dembélé leader au PSG, du jamais vu pour lui Encore plus depuis le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid à l'été 2024, Ousmane Dembélé est le leader d'attaque de l'équipe de Luis Enrique et même du groupe du technicien espagnol tout entier. Pour Le Monde, le meilleur buteur du PSG de la saison dernière a commenté son nouveau statut qu'il affectionne tout particulièrement.