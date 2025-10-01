Ousmane Dembélé - Ballon d’Or : Son successeur annoncé au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Faisant désormais partie des meilleurs joueurs du monde, Vitinha fait le bonheur du PSG. Le Portugais est le véritable métronome de Luis Enrique, qui le considère logiquement comme un indiscutable. Et si Ousmane Dembélé a récemment été élu Ballon d’Or, l’ancien sélectionneur du Portugal, Fernando Santos, estime quant à lui que le numéro 17 peut y prétendre.

De quoi sera faite la suite de la carrière de Vitinha ? Troisième de l’édition 2025 du Ballon d’Or, le milieu de terrain est excellent en ce début de saison avec le PSG. Sur sa lancée des deux dernières saisons où il aura été incroyable, l’international Portugais peut-il encore aller chercher une dernière étape dans sa progression ?

Vitinha se régale Ancien sélectionneur de la sélection portugaise, Fernando Santos ne se fixe pas de limites au moment d’évoquer le potentiel de Vitinha. Selon ce dernier, le joueur de 25 ans peut clairement prétendre à la récompense ultime, et pourrait succéder à Ousmane Dembélé, lauréat 2025.