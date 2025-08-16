Ousmane Dembélé - Ballon d'or : La sortie que personne n'a vu venir

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

« Ousmane Ballon d'or, Ousmane Ballon d'or »... Voici le chant entonné par certains supporters du PSG et prôné sur leurs réseaux sociaux comme le rappeur SDM ou DJ Snake. Cependant, le numéro 10 du Paris Saint-Germain ne fait pas l'unanimité. Casemiro, milieu de terrain de Manchester United, a cité l'attaquant star du rival des Red Devils : Mohamed Salah.

Meilleur joueur de la campagne 2024/2025 de Ligue des champions, meilleur joueur de Ligue 1, vainqueur du triplé national ainsi que de la C1 et de la Supercoupe d'Europe. Ousmane Dembélé est bien parti pour être sacré Ballon d'or 2025 le 22 septembre prochain au Théâtre du Châtelet à Paris, lui qui semble être le favori devant Lamine Yamal.

«Salah. C'est le meilleur joueur avec son impact dans le jeu» Cependant, aux yeux de Casemiro, on oublie bien trop vite un concurrent XXL à l'attaquant du PSG dans la course au Saint-Graal individuel : Mohamed Salah, ailier de Liverpool. « Pour moi, c'est très difficile, mais en ce moment : Salah. C'est le meilleur joueur avec son impact dans le jeu. Il marque beaucoup et fait beaucoup de passes décisives ».