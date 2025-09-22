«On met beaucoup d’argent», une star de légende au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par le PSG durant deux saisons avant de devenir une légende du football et de remporter le Ballon d'Or au FC Barcelone, Ronaldinho a marqué les esprits en Ligue 1. Grégory Proment, qui l'a affronté lorsqu'il évoluait au FC Metz, se livre sur l'immense talent de l'ancien numéro 10 du PSG.

À l'été 2001, le PSG faisait venir du Brésil un futur talent historique du football mondial : un certain Ronaldinho. Arrivé tout droit de Grêmio, son club formateur, le jeune meneur de jeu était déjà attendu comme un phénomène pour cette première grande expérience en Europe. Et même si tout n'a pas été parfait pour Ronaldinho au PSG, notamment en raison de ses nombreuses escapades nocturnes, il aura malgré tout laissé un souvenir marquant en Ligue 1.

Ronaldinho a impressionné au PSG Grégory Proment, ancien défenseur du FC Metz, se livre à ce sujet dans les colonnes de L'EQUIPE : « Le meilleur joueur que j’ai affronté ? Ronaldinho. Lui aussi c'était force, vitesse, puissance et grande, grande technique. Il avait son dribble exter-inter, il le faisait à tout le monde », lâche-t-il au sujet de l'ancien phénomène brésilien du PSG, devenu ensuite une star internationale.