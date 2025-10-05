«On le rendait fou», l'incroyable anecdote sur ce joueur du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé cet été au PSG, Lucas Chevalier a désormais l’opportunité de se révéler aux yeux du monde. Le gardien de 23 ans doit assumer un nouveau statut dans les buts parisiens. De quoi faire rêver son grand frère Rémi, qui se rappelle de plusieurs anecdotes autour du football avec son petit frère.

Le PSG détient un nouvel ange gardien. Avec le départ de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier est désormais le numéro un indiscutable dans les buts du club parisien. Transféré contre 40M€ en provenance du LOSC cet été, le gardien né en 2001 doit désormais assumer un nouveau statut.

Lucas Chevalier raconté par son grand frère Afin d’arriver à ce statut de titulaire au sein du PSG, tout juste sacré champion d’Europe, Lucas Chevalier a dû gravir les échelons. Au sein d’un portrait réalisé par le Parisien autour du natif de Calais, son grand frère Rémi, s’est laissé aller au jeu de l’anecdote avec Lucas. Ce dernier se rappelle de leurs petites bêtises afin de pouvoir absolument jouer au foot.