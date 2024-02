«On l’attendait», le PSG annonce un renfort !

Thomas Bourseau

Nuno Mendes est indisponible depuis neuf mois en raison d’une blessure et d’une opération à l’ischio-jambiers. Cependant, les fervents admirateurs du Portugais peuvent souffler, le latéral gauche est sur le retour. Absent du point médical du club, Mendes est certes toujours indisponible, mais Luis Enrique a annoncé une grande nouvelle.

Luis Enrique n’a toujours pas pu voir Nuno Mendes à l’oeuvre au PSG. Et pour cause, le latéral gauche portugais est éloigné des terrains depuis sa blessure du 30 avril 2023. Au final, Mendes est passé sur la table d’opération en septembre dernier à l’ischio-jambiers et semble se rapprocher d’un retour.

Nuno Mendes absent du point médical, mais toujours «indisponible» selon Luis Enrique

En effet, Nuno Mendes est pour la première fois de la saison absent du point médical publié par le PSG. Alors forcément, une telle nouvelle a incité les journalistes présents en conférence de presse ce vendredi à interroger Luis Enrique sur l’évolution de la situation du défenseur portugais de 21 ans.

«Ce moment se rapproche»