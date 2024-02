PSG : «Manque de respect», Luis Enrique se fait clasher !

Benjamin Labrousse

Depuis son arrivée sur le banc du PSG, Luis Enrique a parfois connu quelques accrochages avec certains journalistes. L’entraîneur espagnol, réputé pour ne pas garder sa langue dans sa poche, semble détenir une relation très particulière avec les médias. Pour Laure Boulleau, le coach parisien n’est pas loin du manque de respect lors de ses réponses.

En juillet dernier, le PSG frappait un grand coup. A la recherche d’un entraîneur de réputation mondiale, les dirigeants du club de la capitale faisaient appel à Luis Enrique. Lors de ses différents passages en Espagne (Celta Vigo, FC Barcelone), ou encore en Italie (AS Rome), le natif de Gijon a toujours connu quelques véhémences avec les journalistes, qu’il s’agisse de conférence de presse, ou bien de réponses d’avant, ou d’après match.

PSG : Luis Enrique tente un coup de maître, c’est validé https://t.co/f1egm6LNxL pic.twitter.com/4AKEmSVDni — le10sport (@le10sport) February 15, 2024

« C’est un gars très impulsif »

« C'est un gars très impulsif. Il a toujours évolué dans des grands clubs, avec une pression et une exposition maximales. Il l'a compris avec le temps et essaie de se contrôler. Il est beaucoup plus tranquille comme coach que quand il était joueur, où il pouvait péter les plombs » , déclarait récemment un proche de Luis Enrique à l’Equipe . Présente sur le plateau du Canal Champions Club ce mercredi soir, Laure Boulleau s’est exprimée sur le cas de l’entraîneur du PSG, qui selon elle, n'arrive pas à faire abstraction de sa nervosité à Paris.

« Il est à la limite du manque de respect »