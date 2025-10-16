«On est assez proche» : Elle dit tout sur sa relation avec une star du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, Olga Carmona a quitté le Real Madrid pour rejoindre le PSG et son équipe féminine. Un transfert qui avait alors fait réagir Fabian Ruiz. En effet, le joueur de Luis Enrique n'avait pas manqué d'adresser un petit message à sa compatriote espagnole pour l'accueillir. Il faut dire que Carmona a une relation particulière avec la star du PSG.

Au PSG, on a accueilli une joueuse du Real Madrid durant le mercato estival. En effet, Olga Carmona a quitté la Casa Blanca pour rejoindre le club de la capitale. Un transfert qui a fait réagir jusque dans le vestiaire de Luis Enrique. En effet, à l'arrivée de Carmona, Fabian Ruiz lui avait notamment souhaité la bienvenue.

« Je discute beaucoup avec Fabian, on se voit régulièrement » Interrogée par Le Parisien ce jeudi, Olga Carmona a mis les choses au point sur sa relation avec Fabian Ruiz. La joueuse du PSG a alors fait savoir : « Je le connais bien ? Comme moi, il est originaire de Séville. On est assez proche parce que j’ai joué au foot avec sa sœur quand on était petite. Je la connais très bien, sa mère et sa famille aussi. Je discute beaucoup avec Fabian, on se voit régulièrement. Je suis déjà allée deux fois au Parc des Princes pour le voir. C’est difficile de trouver un peu de Séville à Paris mais le fait qu’on soit plusieurs, ça te rappelle un peu l’Espagne, c’est un peu comme être chez soi ».