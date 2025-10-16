«On est assez proche» : Elle dit tout sur sa relation avec une star du PSG !

Cet été, Olga Carmona a quitté le Real Madrid pour rejoindre le PSG et son équipe féminine. Un transfert qui avait alors fait réagir Fabian Ruiz. En effet, le joueur de Luis Enrique n'avait pas manqué d'adresser un petit message à sa compatriote espagnole pour l'accueillir. Il faut dire que Carmona a une relation particulière avec la star du PSG.
Au PSG, on a accueilli une joueuse du Real Madrid durant le mercato estival. En effet, Olga Carmona a quitté la Casa Blanca pour rejoindre le club de la capitale. Un transfert qui a fait réagir jusque dans le vestiaire de Luis Enrique. En effet, à l'arrivée de Carmona, Fabian Ruiz lui avait notamment souhaité la bienvenue.
« Je discute beaucoup avec Fabian, on se voit régulièrement »
Interrogée par Le Parisien ce jeudi, Olga Carmona a mis les choses au point sur sa relation avec Fabian Ruiz. La joueuse du PSG a alors fait savoir : « Je le connais bien ? Comme moi, il est originaire de Séville. On est assez proche parce que j’ai joué au foot avec sa sœur quand on était petite. Je la connais très bien, sa mère et sa famille aussi. Je discute beaucoup avec Fabian, on se voit régulièrement. Je suis déjà allée deux fois au Parc des Princes pour le voir. C’est difficile de trouver un peu de Séville à Paris mais le fait qu’on soit plusieurs, ça te rappelle un peu l’Espagne, c’est un peu comme être chez soi ».
« Il me raconte des anecdotes et moi aussi »
« Fabian est quelqu’un de formidable. Nous parlons beaucoup des choses qui existent en Espagne et pas ici, et inversement. Nous parlons aussi beaucoup de la façon dont il travaille (au sein de l’effectif masculin), il me raconte des anecdotes et moi aussi. Je lui explique comment ça se passe dans la section féminine, etc », a poursuivi Olga Carmona concernant Fabian Ruiz.