OM-PSG : Martyrisé par Mbappé, il fait son mea culpa

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le PSG a pris sa revanche face à l'OM grâce à un grand Kylian Mbappé. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive, le numéro 7 parisien a été un cauchemar pour la défense marseillaise, et en particulier pour Eric Bailly. Fautif sur le premier but, le protégé d'Igor Tudor a avoué avoir eu un manque de concentration.

Privé de Kylian Mbappé, le PSG s'est incliné face à l'OM en Coupe de France (2-1). Ce dimanche soir, le club de la capitale avait l'occasion de prendre sa revanche, et il l'a saisi. Alors que Kylian Mbappé était de retour, le PSG s'est imposé largement (3-0), et ce, grâce à un doublé et une passe décisive de son numéro 7.

Lionel Messi au cœur d’un projet colossal loin du PSG ? https://t.co/4na1rRg0Dh pic.twitter.com/nM0Vd4Y5YQ — le10sport (@le10sport) February 27, 2023

«Contre des joueurs de ce niveau, ces erreurs sont très coûteuses»

Sur le premier but du PSG, l'OM a été surpris par la vitesse de Kylian Mbappé, mais a également fait une erreur d'alignement. Impliqué sur cette réalisation de la superstar parisienne, Eric Bailly a plaidé l'erreur de concentration. « C’était un match très difficile pour tout le monde. Le début du match était encourageant, mais ensuite, nous avons commis de petites erreurs. Contre des joueurs de ce niveau, ces erreurs sont très coûteuses. Nous devons essayer d’oublier ce match, même si cela n’est pas facile, et nous concentrer sur le prochain match » , a regretté le défenseur de l'OM, avant d'en rajouter une couche.

Un manque de concentration sur le premier but