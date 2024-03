OM - PSG : Coup dur pour Luis Enrique

Hugo Chirossel

Après sa large victoire lors du match aller (4-0), le PSG se déplacera sur la pelouse de l’OM après la trêve internationale, le 31 mars prochain. Une rencontre pour laquelle Luis Enrique devrait encore une fois devoir se passer de Marquinhos. Touché au tendon d'Achille, l’international brésilien ne devrait pas être remis à temps.

Les mauvaises nouvelles s’accumulent pour Luis Enrique et le PSG. Samedi, Bradley Barcola est sorti sur blessure, lors de la rencontre entre l’équipe de France Espoirs et la Côte d’Ivoire (3-2). Touché aux ischio-jambiers, il pourrait manquer plusieurs semaines de compétition et notamment le déplacement sur la pelouse de l'OM le 31 mars prochain.

Marquinhos devrait être absent contre l’OM

Une rencontre que devrait également manquer Marquinhos. Ce dernier n’a plus joué depuis le 17 février dernier, lors de la victoire du PSG à Nantes (0-2). Si le club de la capitale espérait qu’il soit de retour après la trêve internationale, il ne devrait pas être remis à temps pour le Classique face à l’OM.

« C’est très peu probable qu’il soit apte »