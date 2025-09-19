OM : Malédiction au PSG, Luis Enrique a tranché !

Epargné la saison dernière, le PSG est frappé par une malédiction depuis le lancement de cet exercice 2025-2026. En effet, Luis Enrique voit ses meilleurs soldats tomber un à un. Privé d'Ousmane Dembélé, de Désiré Doué et de Joao Neves, le coach du PSG devrait titulariser Warren Zaïre-Emery contre l'OM. Et en attaque, il hésiterait encore entre Gonçalo Ramos et Kang-In Lee.

En 2024-2025, les joueurs du PSG ont globalement réussi à éviter les blessures, et ce, grâce à la gestion minutieuse de Luis Enrique , ainsi qu'au travail de son staff. Toutefois, depuis le début de cet exercice, le club de la capitale voit ses meilleurs éléments rejoindre chacun leur tour l'infirmerie.

Ce dimanche soir, le PSG doit se frotter à l' OM au Vélodrome . Pour ce Classique , Luis Enrique va devoir faire sans Ousmane Dembélé (ischios droit), Désiré Doué (mollet droit), Lucas Beraldo (cheville gauche) et Joao Neves (ischios gauche).

PSG : Un dilemme entre Ramos et Lee ?

D'après Le Parisien, Luis Enrique aurait déjà fait son choix pour remplacer Joao Neves au milieu de terrain. En effet, le technicien du PSG compterait miser sur Warren Zaïre-Emery. En pointe, Luis Enrique ne devrait pas aligner Senny Mayulu, titularisé contre l'Atalanta ce mercredi soir. A en croire le média français, il devrait faire confiance à Gonçalo Ramos ou à Kang-In Lee. En dehors de ces ajustements, l'Espagnol va aligner son équipe type.

La composition probable du PSG : Lucas Chevalier - Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes - Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery, Vitinha - Khvicha Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos ou Kang-In Lee, et Bradley Barcola.