OM : De Zerbi va plomber le PSG ?

Depuis le rachat de QSI, le PSG a remporté la Ligue 1 presque chaque année. Alors que l'OM de Pablo Longoria a réalisé un mercato estival XXL, Emmanuel Petit voit le club phocéen réaliser un gros coup cette saison. A en croire le champion du monde 98, les hommes de Roberto De Zerbi peuvent jouer le titre en championnat.

Depuis le rachat de QSI et l'arrivée de Nasser Al-Khelaïfi à la présidence, le PSG ne laisse que des miettes aux autres formations françaises. S'il n'a pas encore remporté la Ligue des Champions, le club de la capitale rafle presque tout à l'échelle nationale. Plus précisément, le PSG n'a perdu le championnat qu'à trois reprises sous l'ère qatari : en 2021 (LOSC), en 2017 (AS Monaco) et en 2012 (Montpellier HSC).

Le PSG devancé par l'OM en Ligue 1 ?

Selon Emmanuel Petit, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi pourrait tomber une quatrième fois cette saison. En effet, le champion du monde 98 croit aux chances de l'OM pour le titre en Ligue 1.

«Il y a une possibilité cette année de jouer le titre»

« Un club comme Marseille, avec sa dimension, doit jouer la Ligue des champions tous les ans pour moi. Quand je vois tous ces prétendants au podium, cette année avec les nouveaux formats de l'Europa League et la Ligue des champions, ils auront beaucoup plus de matches à jouer avec des effectifs qui, parfois, ne pourront pas répondre présent. Marseille a renforcé son effectif avec des joueurs de qualité, mais aussi de caractère à des postes importants. Avec un entraîneur qui a une vision du jeu audacieuse, qui colle parfaitement avec l'image de l'OM, je pense qu'il y a une possibilité cette année de jouer le titre », a déclaré Emmanuel Petit, présent dans l'émission Rothen s'enflamme sur les ondes de RMC Sport ce vendredi. Reste à savoir si l'OM de Roberto De Zerbi va finalement devancer le PSG en championnat cette saison.